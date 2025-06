General Motors va investir 4 milliards de dollars aux États-Unis

(AOF) - General Motors a annoncé un investissement de 4 milliards de dollars au cours des deux prochaines années dans plusieurs de ses usines aux États-Unis. L’objectif est d’accroître la production de véhicules à essence et électriques. À terme, le constructeur automobile souhaite assembler plus de deux millions de véhicules par an sur le sol américain. Les usines concernées sont situées dans les États du Michigan, du Kansas et du Tennessee.

Pour Mark Reuss, président de GM : " L'annonce d'aujourd'hui va bien au-delà des chiffres d'investissement : il s'agit de travailleurs américains qui fabriquent des véhicules qu'ils sont fiers de construire et que les clients sont fiers de posséder ".

Dans son communiqué, General Motors rappelle que près d'un million de personnes outre-Atlantique dépendent de GM pour vivre, que ce soit les employés, les fournisseurs ou les concessionnaires.

AOF - EN SAVOIR PLUS