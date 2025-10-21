General Motors revoit à la hausse ses prévisions annuelles malgré une forte baisse du bénéfice au T3
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 12:55
Le chiffre d'affaires du trimestre atteint 48,6 milliards USD, en légère baisse de 0,3% sur un an. L'EBIT ajusté recule de 18%, à 3,38 milliards USD, ramenant la marge correspondante à 6,9% contre 8,4% au T3 2024.
Le FCF ajusté de l'activité automobile recule de 28% sur un an à 4,2 milliards USD, pénalisé par une baisse du cash-flow opérationnel à 6,07 milliards USD (-22,8%). Ce repli intervient malgré une légère réduction des investissements sur la période (2,11 milliards USD contre 2,23 milliards un an plus tôt).
Dans le détail, l'activité nord-américaine (GMNA) affiche un EBIT ajusté de 2,5 milliards USD, en repli de 37,1%. À l'inverse, GM International (GMI) enregistre une contribution positive de 226 millions USD (contre 42 millions USD en 2024), et la Chine repasse en bénéfice avec 80 millions USD de résultat des coentreprises, après une perte de 137 millions un an plus tôt.
Malgré cette dégradation des résultats trimestriels, le groupe revoit à la hausse ses perspectives pour l'exercice 2025, tablant désormais sur un bénéfice net compris entre 7,7 et 8,3 milliards USD (contre une fourchette précédente allant jusqu'à 9,5 milliards), un EBIT ajusté entre 12 et 13 milliards USD (au lieu de 10 à 12,5 milliards) et un BPA ajusté compris entre 9,75 et 10,50 USD (contre 8,25 à 10,00 USD auparavant). Le FCF ajusté attendu est également relevé à 10-11 milliards USD, contre 7,5-10 milliards précédemment.
La direction n'a pas fait de commentaire dans le communiqué, mais une conférence téléphonique avec les investisseurs est prévue ce mardi.
Valeurs associées
|58,020 USD
|NYSE
|-0,60%
A lire aussi
-
Le constructeur automobile américain General Motors a annoncé mardi dans un communiqué des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, amputés néanmoins par une charge liée aux véhicules électriques, et a revu à la hausse plusieurs objectifs pour ... Lire la suite
-
Le Japon a désigné mardi la première femme Premier ministre de son histoire: la nationaliste Sanae Takaichi, qui a déjà déçu certains espoirs en ne nommant que deux femmes ministres à son gouvernement. Mme Takaichi, 64 ans, a été élue par les deux chambres du Parlement ... Lire la suite
-
Hermès annonce la nomination de Grace Wales Bonner au poste de directrice de création du prêt-à-porter masculin. Elle présentera sa première collection pour Hermès en janvier 2027. Diplômée en 2014 de la Central Saint Martins à Londres, Grace Wales Bonner a reçu ... Lire la suite
-
Le président français Emmanuel Macron estime durant une conférence de presse en Slovénie, que le cessez-le-feu restait "très fragile" à Gaza et appelle à la réouverture des points d'entrée vers le territoire, "une urgence absolue", pour faire entrer l'aide humanitaire. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer