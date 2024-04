General Motors relève ses prévisions pour 2024 après un bon 1er trimestre

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Le constructeur automobile américain General Motors a relevé mardi ses prévisions pour l'ensemble de l'année, profitant au premier trimestre d'une bonne situation en Amérique du Nord qui a compensé une contreperformance en Chine.

Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 43 milliards de dollars (+7,6%) et un bénéfice net de 2,98 milliards de dollars (+24,4%).

C'est mieux que les prévisions des analystes qui tablaient respectivement sur 41,10 milliards et 2,39 milliards.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - donnée privilégiée par les marchés -, le bénéfice ressort à 2,62 dollars. Le consensus des analystes prévoyait 2,13 dollars.

Le groupe a notamment constaté la persistance d'une forte demande aux Etats-Unis pour les pick-up et les SUV.

"Au niveau mondial, nos équipes saisissent toutes les opportunités en se concentrant sur la rentabilité pour s'appuyer sur notre solide début de 2024", a commenté la directrice générale Mary Barra, dans une lettre adressée aux actionnaires.

"C'est la raison pour laquelle nous relevons nos prévisions pour l'ensemble de l'année", a-t-elle précisé.

Ainsi, le bénéfice net est désormais attendu dans une fourchette de 10,1 à 11,5 milliards (contre 9,8-11,2 milliards anticipés auparavant) et, rapporté par action et à données comparables, il devrait se situer entre 9 et 10 dollars (contre 8,50 à 9,50 dollars).

"Le trimestre a été très solide. Nous avons renforcé tous nos piliers stratégiques et nous avons augmenté nos parts de marché aux Etats-Unis, en particulier dans les pick-up de grande taille", a indiqué à des journalistes Paul Jacobson, directeur financier du groupe.

Il a néanmoins noté des "défis de production au niveau international", qui ne devraient selon lui pas avoir "d'impact important" sur l'activité future.

Par ailleurs, contrairement aux anticipations de GM d'une baisse des prix en 2024, M. Jacobson a indiqué qu'ils avaient été "essentiellement stables" au premier trimestre.

Mais le constructeur s'attend toujours à un repli de l'ordre de 2 à 2,5%.

En Chine, il a enregistré une perte d'environ 100 millions de dollars mais, d'après le directeur financier, la situation devrait "se normaliser" et l'activité repasser dans le vert.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action GM progressait de près de 3%.