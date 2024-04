General Motors relève ses perspectives après une bonne surprise au 1er trimestre

(AOF) - General Motors est attendu en nette hausse en pré-marché à Wall Street après la publication de bénéfices supérieurs aux attentes au 1er trimestre et le relèvement de ses perspectives. Le constructeur américain affiche un bénéfice par action ajusté de 2,62 dollars contre 2,14 dollars attendus, en hausse de 18,6% sur un an. Le consensus s'élève à 2,15 dollars. Le chiffre d'affaires trimestriel atteint 43 milliards de dollars au lieu de 41,87 milliards, en hausse de 7,6% sur un an. Il était attendu à seulement 41,88 milliards de dollars.

GM s'attend pour 2024 à un bénéfice par action ajusté compris entre 9 et 10 dollars au lieu de 8,50 et 9,50 dollars précédemment.

