General Motors relève ses objectifs annuels

(AOF) - General Motors est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après la présentation de ses résultats du troisième trimestre. Le constructeur américain a pourtant relevé ses objectifs annuels : il attend un Ebit ajusté entre 14 et 15 milliards de dollars contre de 13 à 15 milliards précédemment, et un flux de trésorerie disponible ajusté pour sa branche auto entre 12,5 et 13,5 milliards contre de 9,5 à 11,5 milliards précédemment. GM affiche cependant une perte de 137 millions de dollars en Chine contre un bénéfice de 192 millions l'an dernier.

General Motors a affiché au troisième trimestre un bénéfice net stable de 3,02 milliards de dollars, qui se traduit par 2,96 dollars par action (en dilué ajusté), contre 2,28 dollars l'an dernier. Il a dépassé le consensus ressortant à 2,43 dollars par action. Son chiffre d'affaires a progressé de 10% à 48,8 milliards de dollars, nettement au-dessus des attentes : 44,6 milliards de dollars.

