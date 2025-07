General Motors fait mieux que prévu au deuxième trimestre et confirme ses objectifs

(AOF) - Au deuxième trimestre, General Motors a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes. Le constructeur automobile a généré un chiffre d’affaires à 47,1 milliards de dollars, soit un léger repli de 1,91 % par rapport à la même période un an plus tôt. Parallèlement, le bénéfice net trimestriel s’est élevé à 1,9 milliard de dollars, en baisse de 34,5 %. Le bénéfice par action ajusté et dilué s’est quant à lui élevé à 2,53 dollars, contre des attentes à 2,35 dollars.

Le groupe en a profité pour confirmer ses objectifs annuels et a estimé que l'impact brut des droits de douane devrait se situer entre 4 et 5 milliards de dollars. General Motors a pris des mesures visant à atténuer 30 % de ces droits de douane via des ajustements de production, des initiatives ciblées en matière de coûts et une tarification cohérente.

