General Motors enregistre une hausse de 10,1% de ses ventes en Chine au T3
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 11:14
Les ventes de véhicules à énergie nouvelle (NEV), incluant électriques (BEV), hybrides rechargeables (PHEV) et à autonomie étendue (EREV), affichent leur dixième trimestre consécutif de hausse.
Dans le détail, Buick enregistre une hausse de 54,3%, portée par la famille GL8 (+24,5%) et le lancement du modèle électrique ELECTRA L7.
Cadillac progresse de 11,2%, notamment grâce au SUV XT5. Le Wuling Hong Guang MINIEV reste le modèle le plus vendu du groupe avec 117 000 unités, dont 77 000 pour la version quatre portes.
Steve Hill, vice-président de GM et président de GM China, estime que ces résultats 'confirment les progrès constants réalisés en Chine vers une croissance rentable et durable'.
