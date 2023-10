General Motors: enquête du régulateur sur la sécurité des voitures autonomes Cruise

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - General Motors est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après que la NHTSA, le régulateur américain de la sécurité automobile, a ouvert ce mardi une enquête pour savoir si Cruise, l'unité de conduite autonome du constructeur, prend suffisamment de précautions avec ses robots taxis autonomes pour protéger les piétons. La NHTSA a déclaré avoir reçu deux rapports de Cruise sur des incidents au cours desquels des piétons ont été blessés, et avoir identifié deux autres incidents via des vidéos publiées sur Internet.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.