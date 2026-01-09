General Motors chute à cause d'une charge de 6 milliards de dollars sur les véhicules électriques

9 janvier - ** Les actions de General Motors GM.N ont baissé de 1,9 % à 83,50 $ après que la société ait pris une charge de 6 milliards de dollars pour se défaire de certains investissements dans les véhicules électriques

** La société affirme que la dépréciation découle de la réduction des plans de production de véhicules électriques et des retombées sur la chaîne d'approvisionnement; la majeure partie de la charge est constituée de sorties de fonds futures de 4,2 milliards de dollars liées à des annulations de contrats et à des règlements avec les fournisseurs

** Le mouvement n'affectera pas la gamme américaine d'environ une douzaine de modèles de véhicules électriques, affirme GM

** La composante en espèces de 4,7 milliards de dollars est importante, mais se situe dans le coussin déjà intégré dans notre modèle... mais les sorties de fonds prévues réduisent la capacité de GM à réaliser des rachats d'actions significatifs cette année", a déclaré TD Cowen dans une note

** Cette annonce intervient quelques semaines après que Ford a annoncé une charge plus importante; les constructeurs automobiles ont réduit le travail dans les usines de VE depuis l'été dernier après qu'un paquet de taxes et de dépenses américaines a éliminé des incitations clés, assombrissant ainsi les perspectives de la demande de VE

** Les ventes de VE ont chuté suite à la suppression du crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars le 30 septembre

** À la dernière clôture, l'action GM a chuté de 66,9 % au cours de l'année écoulée