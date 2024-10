General Motors affine ses prévisions annuelles après un 3T meilleur qu'attendu

( AFP / JEFF KOWALSKY )

Le constructeur automobile américain General Motors a affiné mardi ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours après des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, marqués par des prix supérieurs à la moyenne et à une reprise en Chine.

Entre juillet et septembre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 48,58 milliards de dollars, soit une hausse de 10,5% sur un an, et un bénéfice net de 3,06 milliards de dollars (-0,3%).

Le consensus des analystes de FactSet avait tablé, respectivement, sur 44,67 milliards et 2,62 milliards.

Le groupe souligne que son chiffre d'affaires a bondi de 20% au cours des vingt-quatre derniers mois.

Le bénéfice net par action hors éléments exceptionnels, donnée privilégiée par les marchés, ressort à 2,96 dollars quand le consensus avait anticipé 2,62 dollars.

"Au cours du troisième trimestre, nous avons augmenté nos parts de marché aux Etats-Unis avec des prix au-dessus de la moyenne, nous avons bien géré nos stocks et nous avons octroyé des ristournes inférieures à la moyenne", a relevé Mary Barra, patronne du constructeur, dans un message adressé aux actionnaires et rendu public par le groupe.

"La concurrence est vive et l'environnement réglementaire va continuer à s'endurcir", a-t-elle ajouté.

Le géant de Détroit (nord) a vu le nombre de ses véhicules vendus aux Etats-Unis (659.601) reculer de 2,2% sur cette période, ainsi qu'en Amérique du Nord dans son ensemble.

- Encore "du travail à faire" -

En revanche, ses ventes en Chine ont rebondi à 426.000 véhicules après un creux aux premier (441.000) et deuxième trimestres (373.000) par rapport aux plus de 540.000 véhicules vendus aux troisièmes et quatrièmes trimestres de 2023.

"Nous pensons que la situation s'améliore, mais il reste du travail à faire avec notre partenaire" chinois, a indiqué le directeur financier, Paul Jacobson, à des journalistes.

Au niveau mondial, le groupe a écoulé 1,47 million de véhicules au troisième trimestre, contre 1,62 million sur la même période de l'année dernière.

Grâce aux "solides résultats" du troisième trimestre cette année, le groupe a affiné ses perspectives à données comparables pour l'ensemble de l'exercice.

Le résultat opérationnel devrait se situer entre 14 et 15 milliards de dollars - contre 13 à 15 milliards prévus auparavant -, et le bénéfice net par action s'établir entre 10 et 10,50 dollars - 9,50 à 10,50 dollars auparavant.

Sa trésorerie devrait atteindre 12,5 à 13,5 milliards, contre 9,5 à 11,5 milliards escomptés précédemment.

Premier constructeur automobile du marché américain, GM avait souligné début octobre que ses ventes de véhicules électriques avaient progressé "plus rapidement que le marché", avec un bond de 46% pour atteindre 32.000 exemplaires écoulés sur le trimestre.

Devenant ainsi le second vendeur de véhicules électriques aux Etats-Unis sur le trimestre et sur les neuf premiers mois de l'année (70.750, contre 67.689 pour Ford), derrière le spécialiste Tesla.

General Motors revendique une part de marché de 9,8% des véhicules électriques aux Etats-Unis, qui représentaient 8,2% du parc en circulation dans le pays au troisième trimestre.

M. Jacobson a précisé que GM se concentrait sur l'augmentation de la production de ces véhicules, pour parvenir à la rentabilité de cette activité en croissance.

Concernant Cruise, son taxi électrique sans conducteur qui a été suspendu cinq mois à partir d'octobre 2023 après des accidents, le groupe a précisé qu'il opérait sous supervision dans trois villes américaines et était testé sans conducteur à Houston.

Il devrait être disponible sur la plateforme du géant des VTC Uber dans le courant du premier semestre 2025.