General Motors abandonne les robotaxis Cruise

(AOF) - General Motors est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé l’abandon du projet de robotaxi Cruise. Le constructeur américain prévoit de donner la priorité au développement de systèmes avancés d’assistance à la conduite, en s’appuyant sur les progrès de Super Cruise, sa fonction de conduite mains libres, désormais proposée sur plus de 20 modèles. GM "ne financera plus" le développement du robotaxi de Cruise "étant donné le temps et les ressources considérables qui seraient nécessaires", sur un marché "de plus en plus concurrentiel".

" Il faut que vous compreniez le coût d'exploitation d'une flotte de robotaxis, qui ne correspond pas à notre coeur de métier, et il coûte très cher ", a expliqué la patronne de GM, Mary Barra, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes. Le groupe s'attend à ce que la restructuration de Cruise réduise les dépenses de plus d'un milliard de dollars par an une fois le projet mené à bien, au premier semestre 2025.

Cruise a suspendu ses activités aux États-Unis en octobre 2023 après un accident à San Francisco : l'un de ses robotaxis a traîné un piéton renversé par une autre voiture. La filiale avait alors décidé de supprimer 24 % de ses effectifs.