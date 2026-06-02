General Mills va céder ses boutiques de glaces Häagen-Dazs en Chine continentale

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* Un groupe d'investisseurs, dont Ningji, va racheter les magasins

* L'accord confère une licence exclusive pour la marque en Chine continentale

* Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées

(Ajout de détails et de contexte tout au long de l'article)

General Mills GIS.N a annoncé lundi qu'elle allait vendre ses boutiques de glaces Häagen-Dazs en Chine continentale à un groupe d'investisseurs comprenant notamment Ningji, une chaîne locale de salons de thé, dans le cadre d'une stratégie visant à se concentrer sur des activités présentant une plus forte croissance des bénéfices.

Les marques de consommation étrangères sont confrontées à un environnement opérationnel plus difficile en Chine , car les concurrents nationaux se sont développés rapidement et les consommateurs sont devenus plus sensibles aux prix, ce qui a incité certaines multinationales à s'appuyer davantage sur des partenaires locaux pour gérer leurs activités de vente au détail.

General Mills a déclaré que l'acquéreur obtiendrait une licence exclusive pour utiliser la marque Häagen-Dazs dans les glaciers et les boutiques de cadeaux en Chine continentale. L'entreprise agroalimentaire américaine n'a pas divulgué les conditions financières de l'accord.

Le fabricant de Cheerios, basé à Minneapolis, continuera à détenir et à exploiter les activités de vente au détail et de restauration de Haagen-Dazs en Chine hors de la Chine continentale.

Cette cession intervient à un moment où les pressions inflationnistes et l'incertitude accrue liée à la guerre en Iran pèsent sur les dépenses de consommation , freinant les ventes des fabricants de produits alimentaires emballés.

Le secteur est également confronté à l'évolution des préférences alimentaires vers des produits plus sains, une tendance accélérée par l'adoption rapide de médicaments amaigrissants .

Cette cession, qui devrait être finalisée au cours de l'année civile 2026, sous réserve des autorisations réglementaires et des conditions de clôture habituelles, s'inscrit dans la stratégie de General Mills visant à se concentrer sur les marques et les canaux offrant une plus forte croissance des bénéfices, a déclaré le fabricant de Pillsbury. General Mills a réaffirmé ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfices en mars, après les avoir revues à la baisse en février.