General Mills réduit ses perspectives annuelles, les consommateurs recherchant des options moins chères

General Mills GIS.N a revu à la baisse ses prévisions annuelles de ventes de base et de bénéfices, mardi, alors que le fabricant de céréales Cheerios est confronté à une conjoncture économique volatile et à l'évolution des goûts des consommateurs. Les actions de General Mills, qui a laissé ses perspectives annuelles inchangées en décembre, étaient en baisse d'environ 3 % dans les premiers échanges. Elles ont chuté de près de 19 % au cours des 12 derniers mois.

General Mills et d'autres entreprises de produits alimentaires emballés sont sous pression, car les consommateurs à faible revenu, qui sont les plus durement touchés par l'inflation persistante, se tournent vers les marques de valeur et les produits sous marque de distributeur. Dans le même temps, l'industrie est confrontée à l'évolution des préférences alimentaires et à une tendance croissante à la consommation d'aliments plus sains, accélérée par l'adoption plus large des médicaments amaigrissants GLP-1.

"Le coût de la vie et les pressions sur le logement remodèlent les habitudes de consommation, et la valeur est une attente fondamentale qui va perdurer", a déclaré le directeur général Jeffrey Harmening lors de la conférence du Consumer Analyst Group of New York (CAGNY) qui s'est tenue mardi. Les dirigeants ont déclaré que le secteur des céréales, la deuxième plus grande source de revenus de l'entreprise, subissait la pression de la concurrence accrue des produits protéinés proposés au petit-déjeuner.

Au début du mois, PepsiCo PEP.O a réduit les prix de ses principales marques, telles que Lay's et Doritos, jusqu'à 15 %, à la suite d'une réaction négative des consommateurs contre les hausses de prix précédentes, tandis que Kraft Heinz KHC.O a suspendu la semaine dernière ses projets de scission et a prévu des bénéfices annuels faibles après avoir manqué les estimations de résultats trimestriels en raison d'une demande tiède.

General Mills prévoit désormais une baisse des ventes annuelles de 1,5 % à 2 %, contre une baisse de 1 % à une hausse de 1 % dans sa fourchette précédente. "La prévision précédente d'une augmentation des ventes de 1 % nous semblait irréaliste. L'actualisation des prévisions est donc plus conforme aux tendances récentes de l'entreprise. En outre, la révision rend les prévisions plus conformes aux expériences d'autres entreprises alimentaires telles que Kraft Heinz et Conagra", a déclaré l'analyste obligataire senior Dave Novosel chez GimmeCredit, une société indépendante de recherche sur les obligations d'entreprise.

L'entreprise prévoit également une baisse du bénéfice d'exploitation annuel ajusté et du bénéfice par action ajusté de 16 % à 20 % à taux de change constant, contre une baisse de 10 % à 15 % à taux de change constant dans sa fourchette précédente.