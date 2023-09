Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client General Mills: objectifs confirmés pour l'exercice 2023/2024 information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 14:18









(CercleFinance.com) - General Mills a confirmé mercredi ses objectifs au titre de l'exercice 2023/2024 à la faveur de la modération de l'inflation, de la stabilisation des chaînes d'approvisionnement et de la résistance de la consommation aux Etats-Unis.



Le groupe agroalimentaire américain dit toujours viser une croissance organique de 3% à 4% de son chiffre d'affaires net sur l'exercice en cours, assortie d'une hausse de 4% à 6% de son bénéfice opérationnel ajusté à taux de change constants.



Le groupe de Minneapolis, qui détient entre autres les marques Cheerios, Häagen-Dazs et Old El Paso, souligne que la croissance de ses ventes de produits a ralenti aux Etats-Unis au cours des premières semaines de l'exercice, mais qu'elle demeure au-dessus de ses niveaux d'avant la pandémie.



General Mills explique également bénéficier de l'amélioration graduelle de la chaîne logistique, avec des 'disruptions' revenues à des niveaux comparables à ceux d'avant l'épidémie de Covid.



Tous ces commentaires interviennent alors que Jeff Harmening, le PDG du groupe, doit participer aujourd'hui à la conférence de Barclays consacrée au secteur de la consommation de base, qui se tient en ce moment à Boston.



Le titre était indiqué en hausse de 1,2% mercredi matin avant l'ouverture de Wall Street.





