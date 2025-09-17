General Mills maintient ses perspectives annuelles alors que la demande en Amérique du Nord ralentit

17 septembre - General Mills GIS.N a maintenu ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels mercredi, alors que le fabricant de Cheerios est confronté à une incertitude économique croissante et à une demande plus faible sur les marchés clés, y compris l'Amérique du Nord.

La hausse des prix à la consommation et le ralentissement du marché de l'emploi aux États-Unis ont comprimé les budgets des ménages, incitant les consommateurs à se tourner vers des produits de marque privée moins chers et exerçant une pression sur les fabricants de produits alimentaires emballés dans toute la région.

La société basée à Minneapolis a vu les volumes trimestriels de son segment Amérique du Nord baisser de 16 points de pourcentage par rapport à l'année précédente et s'attend maintenant à ce que la croissance globale de la catégorie soit inférieure à ses objectifs à long terme.

General Mills a réaffirmé ses objectifs annuels de bénéfice ajusté en baisse de 10 à 15 % et de ventes nettes organiques en baisse de 1 % ou en hausse de 1 %.

Les actions ont chuté d'environ 2 % dans les échanges avant bourse. L'action a chuté d'environ 22 % cette année.

La société a affiché une baisse des ventes moins importante que prévu, grâce à des augmentations de volume dans son unité d'aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord et sur les marchés internationaux, y compris l'Inde et l'Europe.

Le chiffre d'affaires net du segment international a augmenté de 6 % au cours du trimestre qui s'est terminé le 24 août, les prix ayant augmenté de 6 points de pourcentage.

Les ventes nettes d'aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord ont augmenté de 6 %, en partie grâce à l'acquisition récente des activités de Whitebridge Pet Brands en Amérique du Nord, après une baisse de 1 % l'année précédente.

Les ventes du premier trimestre ont chuté de 6,8 % pour atteindre 4,52 milliards de dollars, alors que les analystes prévoyaient une baisse de 6,9 % pour atteindre 4,51 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, General Mills a gagné 86 cents par action, dépassant les estimations de 81 cents, en partie grâce à des augmentations de prix dans les segments internationaux et nord-américains des aliments pour animaux de compagnie.