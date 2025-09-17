 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
General Mills maintient ses perspectives annuelles alors que la demande en Amérique du Nord ralentit
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 14:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement de l'ensemble du texte, ajout d'actions au paragraphe 5)

17 septembre - General Mills GIS.N a maintenu ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels mercredi, alors que le fabricant de Cheerios est confronté à une incertitude économique croissante et à une demande plus faible sur les marchés clés, y compris l'Amérique du Nord.

La hausse des prix à la consommation et le ralentissement du marché de l'emploi aux États-Unis ont comprimé les budgets des ménages, incitant les consommateurs à se tourner vers des produits de marque privée moins chers et exerçant une pression sur les fabricants de produits alimentaires emballés dans toute la région.

La société basée à Minneapolis a vu les volumes trimestriels de son segment Amérique du Nord baisser de 16 points de pourcentage par rapport à l'année précédente et s'attend maintenant à ce que la croissance globale de la catégorie soit inférieure à ses objectifs à long terme.

General Mills a réaffirmé ses objectifs annuels de bénéfice ajusté en baisse de 10 à 15 % et de ventes nettes organiques en baisse de 1 % ou en hausse de 1 %.

Les actions ont chuté d'environ 2 % dans les échanges avant bourse. L'action a chuté d'environ 22 % cette année.

La société a affiché une baisse des ventes moins importante que prévu, grâce à des augmentations de volume dans son unité d'aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord et sur les marchés internationaux, y compris l'Inde et l'Europe.

Le chiffre d'affaires net du segment international a augmenté de 6 % au cours du trimestre qui s'est terminé le 24 août, les prix ayant augmenté de 6 points de pourcentage.

Les ventes nettes d'aliments pour animaux de compagnie en Amérique du Nord ont augmenté de 6 %, en partie grâce à l'acquisition récente des activités de Whitebridge Pet Brands en Amérique du Nord, après une baisse de 1 % l'année précédente.

Les ventes du premier trimestre ont chuté de 6,8 % pour atteindre 4,52 milliards de dollars, alors que les analystes prévoyaient une baisse de 6,9 % pour atteindre 4,51 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, General Mills a gagné 86 cents par action, dépassant les estimations de 81 cents, en partie grâce à des augmentations de prix dans les segments internationaux et nord-américains des aliments pour animaux de compagnie.

