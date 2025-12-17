General Mills-Les ventes trimestrielles dépassent les attentes

General Mills GIS.N a annoncé mercredi des ventes trimestrielles supérieures aux attentes, les consommateurs étant plus nombreux à manger à la maison qu’au restaurant, ce qui a stimulé la demande pour les produits de base et céréales du fabricant de pâte Pillsbury et pour ses céréales de petit-déjeuner.

Alors que le moral des ménages américains s'est amélioré début décembre, les ménages soucieux de leur budget continuent de privilégier les repas faits maison plutôt que les restaurants, en raison des prix élevés et des incertitudes sur le marché du travail.

Le détaillant américain a enregistré des ventes de 4,86 milliards de dollars (4,15 milliards d'euros) pour le trimestre achevé le 23 novembre, alors que les analystes tablaient sur 4,78 milliards selon les données LSEG.

Les prestations SNAP, qui apportent une aide alimentaire aux foyers à faibles revenus, ont également été suspendues temporairement pour la première fois lors du "shutdown", accentuant la pression sur les budgets des ménages.

L’action du fabricant des céréales Cheerios gagnait 2% en avant-Bourse.

La société a maintenu ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels pour la deuxième fois cette année.

(Rédigé par Koyena Das et Neil J Kanatt, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)