General Mills: feu vert pour l'opération Lactalis aux USA

(CercleFinance.com) - General Mills a annoncé lundi avoir obtenu les autorisations réglementaires nécessaires en vue de la cession de son activité de yaourts aux Etats-Unis au géant laitier français Lactalis.



Si la partie américaine de la transaction est désormais conclue, la finalisation de l'opération dans son ensemble reste toujours soumise à l'approbation d'autres autorités de la concurrence, précise le groupe agroalimentaire américain.



General Mills, qui a récemment réduit son portefeuille de marques de 30% afin de se recentrer sur des marchés plus dynamiques comme celui de la nutrition animale, prévoit toujours de boucler la cession d'ici à la fin juin.



Le groupe avait officialisé la vente de ses marques de yaourt en Amérique du Nord, qui incluent notamment Yoplait, aux deux groupes français Lactalis et Sodiaal en 2024 pour un montant total de 2,1 milliards de dollars.





