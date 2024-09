Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client General Mills: des profits en retrait au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 15:00









(CercleFinance.com) - General Mills publie un BPA ajusté de 1,07 dollar et un profit opérationnel ajusté de 865 millions de dollars au titre des trois premiers mois de son exercice 2024-25, en replis de 2% et 4% respectivement à taux de changes constants.



A 4,8 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du groupe agroalimentaire (Green Giant, Cheerios, Häagen-Dazs) s'est tassé de 1% en organique, en raison d'effets prix et mix défavorables alors que ses volumes sont restés stables.



General Mills confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, à savoir des évolutions à taux de changes constants de -1 à +1% pour le BPA ajusté et de -2 à 0% pour le profit opérationnel ajusté, ainsi qu'une croissance organique des ventes de 0 à +1%.





