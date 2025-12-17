General Mills dépasse ses estimations de résultats trimestriels grâce à la demande résiliente de produits alimentaires emballés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 9) par Neil J Kanatt et Koyena Das

La société General Mills GIS.N a battu les estimations de ventes et de bénéfices du deuxième trimestre mercredi, car les consommateurs sont plus nombreux à manger à la maison qu'au restaurant, ce qui stimule la demande pour les produits de base du fabricant de pâte Pillsbury et les céréales pour le petit déjeuner.

Les actions du fabricant de Cheerios, qui a réaffirmé ses prévisions annuelles pour la deuxième fois, étaient en hausse d'environ 1 % dans les échanges avant bourse. Alors que le moral des consommateurs américains s'est amélioré au début du mois de décembre, les acheteurs soucieux de leur budget préfèrent toujours les repas faits maison aux restaurants, dans un contexte de prix élevés et d'incertitudes sur le marché de l'emploi.

General Mills a connu un "environnement opérationnel volatil" au cours du trimestre, a déclaré le directeur général Jeff Harmening, tout en notant une "amélioration de la dynamique" au cours du premier semestre de l'année.

Les allocations SNAP, qui fournissent une aide alimentaire aux personnes à faible revenu, ont également été suspendues temporairement pour la première fois pendant la fermeture du gouvernement fédéral, ce qui a eu pour effet de réduire encore davantage le budget des ménages.

La société a enregistré des ventes de 4,86 milliards de dollars pour le trimestre clos le 23 novembre, contre des estimations de 4,78 milliards de dollars par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Elle a déclaré un bénéfice ajusté de 1,10 $ par action, dépassant les attentes de 1,03 $ par action.

La société a maintenu sa prévision annuelle d'une baisse de 10% à 15% du bénéfice, et de ventes nettes organiques comprises entre une hausse de 1% ou une baisse de 1%.

Le fait que General Mills ait réitéré ses prévisions annuelles montre des signes positifs bien qu'elle ait été sous pression au cours des deux dernières années dans un environnement où "les prix sont devenus difficiles à appliquer et où la reprise des volumes a été plus lente que prévu", a déclaré Nik Modi, analyste chez RBC Capital Markets.

La semaine dernière, Campbell's Co CPB.O a dépassé les attentes pour son bénéfice du premier trimestre et a maintenu ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'année. En juin, General Mills a déclaré qu'elle supprimerait les colorants synthétiques de l'ensemble de son portefeuille de vente au détail aux États-Unis d'ici la fin de l'exercice 2027, alors que de plus en plus de consommateurs optent pour des options plus saines et que l'administration Trump encourage le mouvement "Make America Healthy Again".