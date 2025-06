General Mills: chute de 27% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 13:25









(CercleFinance.com) - General Mills publie au titre de son quatrième trimestre 2024-25 un BPA ajusté de 0,74 dollar et un profit d'exploitation ajusté de 622 millions, en chutes de respectivement 27% et 22% à taux de change constant.



A 4,6 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du groupe agroalimentaire a diminué de 3% en donnés totales comme en organique, avec des effets prix et mix négatifs tandis que ses volumes organiques sont restés stables.



Le conseil d'administration a décidé un dividende trimestriel de 0,61 dollar par action, payable le 1er août aux actionnaires qui seront inscrits le 10 juillet, en augmentation de 2% par rapport au taux trimestriel précédent.



Pour son exercice 2025-26, General Mills anticipe un BPA ajusté et un profit d'exploitation ajusté en baisses de 10 à 15% en devises constantes, ainsi qu'une variation organique de ses revenus comprise entre -1 et +1%.





Valeurs associées GENERAL MILLS 53,380 USD NYSE -0,17%