General Mills: a vendu des activités à Lactalis et Sodiaal

(CercleFinance.com) - General Mills a annoncé avoir conclu des accords définitifs pour vendre ses activités nord-américaines de yogourt à Lactalis et Sodiaal, dans le cadre de transactions en espèces d'une valeur totale de 2,1 milliards de dollars américains.



Lactalis réalise l'acquisition des activités américaines et Sodiaal rachète les activités canadiennes. Les transactions proposées devraient être conclues au cours de l'année civile 2025.



Les ventes portent sur les activités aux États-Unis et au Canada de plusieurs marques de yogourt, notamment Yoplait, Liberté, Go-Gurt, Oui, Mountain High, et ratio , ainsi que des usines de fabrication à Murfreesboro, au Tennessee, à Reed City, au Michigan, et à Saint-Hyacinthe, au Québec.



Collectivement, le secteur nord-américain du yogourt a contribué à hauteur d'environ 1,5 milliard de dollars américains aux ventes nettes de General Mills pour l'exercice 2024.



' L'annonce d'aujourd'hui représente une autre étape importante pour General Mills dans l'avancement de notre stratégie Accelerate et de nos ambitions de redéfinition du portefeuille ', a déclaré Jeff Harmening, président et chef de la direction de General Mills.



' À la clôture de ces cessions, nous aurons réalisé près de 30 % de notre base de ventes nettes depuis l'exercice 2018'.





