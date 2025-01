General Dynamics signe une solide performance en 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Notre secteur de l'aérospatiale, en particulier, a bénéficié d'une demande soutenue au cours du quatrième trimestre, et il est bien placé pour faire face à une augmentation des livraisons", a déclaré Phebe N. Novakovic, président-directeur général de l'entreprise.

(AOF) - En 2024, le bénéfice net de General Dynamics s'est élevé à 3,8 milliards de dollars, en hausse de 14,1%. Ses revenus s'élèvent à 47,7 milliards de dollars, en progression de 12,9 % sur un an. Le BPA dilué est de 13,63 dollars, soit une hausse de 13,4%. Les liquidités nettes provenant des activités d'exploitation se sont élevées à 4,1 milliards de dollars, soit 109% du bénéfice net. Le fabricant d'avions militaires a reversé 3 milliards de dollars aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions, terminant l'année 2024 avec 1,7 milliard de dollars de trésorerie.

