General Dynamics obtient une note "neutre" alors que Citigroup commence à la couvrir

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Citigroup commence à couvrir le fabricant d'avions Gulfstream General Dynamics GD.N avec une note "neutre" et un objectif de prix de 371 dollars

** Le nouveau PT représente une hausse de 8,6% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que les quatre segments de GD ont régulièrement augmenté leur carnet de commandes, avec des hausses drastiques dans les secteurs de la marine et des technologies au cours des derniers trimestres, parallèlement à une forte croissance des revenus d'une année sur l'autre

** Les systèmes marins sont sur le point d'être un bénéficiaire important avec des investissements soutenant les sous-marins de classe Columbia et Virginia - Citigroup

** La récente certification par la FAA de l'avion G800 de GD, la nouvelle génération de Gulfstream à grande cabine, est un catalyseur clé

** Quatorze des 24 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, neuf à "conserver" et un à "vendre"; leur prévision médiane est de 381 $, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 29 % depuis le début de l'année