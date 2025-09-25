General Dynamics obtient un contrat informatique de 1,5 milliard de dollars pour le STRATCOM

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

General Dynamics GD.N a déclaré jeudi que son unité de technologie de l'information avait obtenu un contrat de modernisation d'entreprise d'une valeur de 1,5 milliard de dollars, pour aider à soutenir le commandement stratégique américain, ou STRATCOM.

Le nouveau contrat, attribué à General Dynamics en mai, couvre une période de base d'un an et six années d'option.

Dans le cadre de ce contrat, General Dynamics s'efforcera de réduire les coûts et d'accroître l'efficacité - notamment en intégrant des technologies d'intelligence artificielle - pour le STRATCOM.

Le STRATCOM est un organe militaire du Pentagone qui supervise notamment l'arsenal d'armes nucléaires des États-Unis.

L'unité technologique de l'entreprise est déjà au service de plusieurs commandements de combat, dont le Commandement central des États-Unis.