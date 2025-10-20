General Dynamics obtient de l'Allemagne un contrat de 3,5 milliards de dollars pour des véhicules d'exploration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

General Dynamics GD.N a déclaré lundi que son unité européenne avait obtenu un contrat d'environ 3 milliards d'euros (3,50 milliards de dollars) pour la livraison d'un véhicule de reconnaissance de nouvelle génération pour le corps de reconnaissance de l'armée allemande.

Le contrat a été attribué à General Dynamics European Land Systems par l'Office fédéral de l'équipement de la Bundeswehr, de la technologie de l'information et du soutien en service (BAAINBw).

L'entreprise a déclaré que le système de véhicule d'éclaireur est doté d'une technologie de pointe en matière de capteurs de reconnaissance en réseau, d'une mobilité supérieure et d'une grande capacité d'affirmation.

Cette nouvelle intervient après que Reuters a rapporté , citant des documents du ministère des finances, que le gouvernement allemand commanderait des véhicules blindés pour un montant de près de 7 milliards d'euros.

Au début du mois, la société a obtenu un contrat informatique de 1,25 milliard de dollars pour soutenir l'armée américaine en Europe et en Afrique. En septembre, elle a obtenu un contrat de 1,5 milliard de dollars de la part du commandement stratégique américain, ou STRATCOM.

(1 dollar = 0,8575 euro)