General Dynamics dépasse ses prévisions de résultats grâce à d'importantes livraisons d'avions d'affaires

La société General Dynamics GD.N a dépassé vendredi les estimations de Wall Street pour son bénéfice et son chiffre d'affaires du troisième trimestre, grâce à de fortes livraisons d'avions d'affaires, les clients aisés continuant à dépenser pour des voyages aériens haut de gamme.

Le bénéfice ajusté du fabricant de jets Gulfstream s'est élevé à 3,88 dollars par action pour le trimestre, au-dessus de l'estimation des analystes de 3,70 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de la société de défense ont augmenté de 1,6 % avant la cloche.

Le segment aérospatial de General Dynamics a continué à se remettre des défis de la chaîne d'approvisionnement, tandis que ses délais de certification ont été réduits, ce qui lui a permis d'augmenter ses livraisons au cours du trimestre qui s'est terminé le 28 septembre.

Alors que l'entreprise a enregistré une hausse des bénéfices dans tous les segments, "le segment de l'aérospatiale en particulier a réalisé des performances impressionnantes", a déclaré la directrice générale Phebe Novakovic, notant une activité de commande "très forte" pour les jets d'affaires.

Le chiffre d'affaires trimestriel de ce secteur a augmenté de 30 %, les livraisons d'avionsGulfstream ayant atteint 39 unités au troisième trimestre, contre 28 il y a un an.

Parmi ses unités de défense, le segment des systèmes marins de fabrication de sous-marins à propulsion nucléaire de General Dynamics a vu son chiffre d'affaires augmenter de près de 14 %.

Les fabricants de matériel de défense enregistrent une forte demande d'armes et d'autres équipementsen raison de l'incertitude géopolitique et des conflits en cours au Moyen-Orient, et certains prévoient des bénéfices importants pour le reste de l'année.

La société basée à Reston, en Virginie, a fait état d'une hausse de 10,6 % de son chiffre d'affaires trimestriel , à 12,91 milliards de dollars, dépassant ainsi les estimations des analystes de Wall Street, qui tablaient sur 12,57 milliards de dollars.