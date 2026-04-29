General Dynamics dépasse les prévisions trimestrielles grâce à la bonne santé de ses divisions marine et aérospatiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour concernant l'évolution du cours de l'action au paragraphe 1, ajout de détails sur les flux de trésorerie au paragraphe 9)

Mercredi, General Dynamics GD.N a dépassé les estimations de Wall Street concernant son bénéfice et son chiffre d'affaires du premier trimestre, grâce à la vigueur persistante de ses segments maritime et aérospatial, ce qui a fait grimper l'action de la société de 7% avant l'ouverture de la Bourse.

Le chiffre d'affaires trimestriel du segment des systèmes maritimes de ce sous-traitant de la défense a augmenté de 21% par rapport à l'année dernière, grâce à une croissance continue de la productivité, alors que l'entreprise se remet des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des pénuries de main-d'œuvre.

Ce segment devrait bénéficier davantage de la demande de budget de défense de 1.500 milliards de dollars du président américain Donald Trump pour l'exercice 2027, qui comprend plus de 65 milliards de dollars pour l'acquisition de 18 navires de guerre et 16 navires de soutien construits par General Dynamics et Huntington Ingalls Industries HII.N , dans le cadre de la campagne de construction navale du Pentagone.

Dans le segment aérospatial, qui fabrique les jets d'affaires Gulfstream, le chiffre d'affaires a augmenté de 8,4%, l'unité continuant d'accélérer sa production grâce à la reprise de la chaîne d'approvisionnement et à la bonne tenue de l'activité de service après-vente.

Les livraisons trimestrielles ont atteint 38 appareils, contre 36 l'année dernière. Les calendriers de livraison dans le secteur aérospatial dépendent des résultats des certifications.

Plus tôt cette année, des documents gouvernementaux consultés par Reuters ont révélé que Transports Canada avait certifié les avions phares de Gulfstream, les modèles G700 et G800 , ainsi que les modèles G500 et G600 , plus petits et à plus courte portée.

Ces certifications interviennent après que le président Trump a menacé de prendre des mesures contre le secteur aéronautique canadien, affirmant que l'autorité de régulation mettait trop de temps à certifier les avions de fabrication américaine.

General Dynamics a fait état d'une forte activité en matière de commandes, les prises de commandes trimestrielles représentant environ le double du chiffre d'affaires, ce qui a dopé le carnet de commandes du sous-traitant de la défense.

La reprise des nouveaux contrats a également stimulé la génération de trésorerie, le flux de trésorerie d'exploitation passant d'une sortie de 148 millions de dollars un an plus tôt à une entrée de 2,2 milliards de dollars, et le flux de trésorerie disponible rebondissant à près de 2 milliards de dollars après avoir été négatif de 290 millions de dollars. Cette amélioration est en grande partie due à une augmentation de 764 millions de dollars des acomptes versés par les clients.

Le bénéfice trimestriel par action a augmenté de 12% pour atteindre 4,10 dollars, contre une estimation des analystes de 3,68 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 10,3% pour atteindre 13,48 milliards de dollars pour le trimestre clos le 5 avril, contre des estimations de 12,71 milliards de dollars.