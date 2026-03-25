Generac augmente grâce à un plan de réorganisation des segments d'activité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques Generac Holdings GNRC.N ont augmenté de 3,5 % à 216,5 $ avant le marché

** La société réorganisera ses segments nationaux et internationaux en divisions Residential et Commercial & Industrial (C&I), à compter du 31 mars

** Les changements seront reflétés dans le rapport sur les bénéfices du premier trimestre de l'exercice 2026 de GNRC

** Le PT médian des 23 courtiers couvrant le titre est de 242 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, GNRC a augmenté de 53,4 % depuis le début de l'année