Generac augmente grâce à un plan de réorganisation des segments d'activité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
25 mars - ** Les actions du fabricant d'équipements électriques Generac Holdings GNRC.N ont augmenté de 3,5 % à 216,5 $ avant le marché
** La société réorganisera ses segments nationaux et internationaux en divisions Residential et Commercial & Industrial (C&I), à compter du 31 mars
** Les changements seront reflétés dans le rapport sur les bénéfices du premier trimestre de l'exercice 2026 de GNRC
** Le PT médian des 23 courtiers couvrant le titre est de 242 $ - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, GNRC a augmenté de 53,4 % depuis le début de l'année
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