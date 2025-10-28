GeneDx progresse après que les résultats du troisième trimestre ont dépassé les estimations du marché

28 octobre - ** Les actions de la société de tests génétiques GeneDx WGS.O augmentent de 4,9% à 137 $ en pré-marché après que les résultats du T3 ont dépassé les attentes

** La société affiche un chiffre d'affaires de 116,7 millions de dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 104,1 millions de dollars

** Le bénéfice par action ajusté de la société pour le troisième trimestre est également supérieur aux estimations

** WGS relève ses prévisions de revenus pour l'année 2025 à 425-428 millions de dollars, contre 400-415 millions de dollars précédemment

** Huit analystes sur neuf évaluent l'action à "acheter" ou plus, un à "conserver"; le PT médian est de 125 $

** A la dernière clôture, WGS a progressé de 70% depuis le début de l'année