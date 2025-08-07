Gen Digital revoit à la hausse ses prévisions de recettes et de bénéfices annuels en raison de la demande en matière de cybersécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lefournisseur de logiciels antivirus Gen Digital GEN.O a relevé ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de bénéfices jeudi, profitant de la forte demande pour ses outils de cybersécurité.

La multiplication des brèches numériques très médiatisées et l'augmentation des escroqueries en ligne ont incité les entreprises à renforcer leurs défenses contre des menaces en constante évolution, ce qui a stimulé les dépenses des entreprises en solutions de cybersécurité, même dans un contexte d'incertitude économique plus large.

La demande d'outils de sécurité avancés est restée forte, d'autant plus que l'intelligence artificielle permet des techniques de piratage de plus en plus sophistiquées.

Gen Digital, qui possède des marques d'antivirus bien connues telles qu'Avast, Avira, AVG et Norton, prévoit désormais un chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 compris entre 4,8 et 4,9 milliards de dollars, contre un objectif précédent de 4,7 à 4,8 milliards de dollars.

La société basée à Tempe, en Arizona, a également dépassé les estimations pour le trimestre clos le 4 juillet, affichant un chiffre d'affaires de 1,26 milliard de dollars au premier trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1,19 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 2 % dans les échanges prolongés.

Le bénéfice ajusté s'est élevé à 64 cents par action, ce qui est supérieur à l'estimation de 60 cents. La société prévoit désormais un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 2,49 et 2,56 dollars, contre 2,46 et 2,54 dollars prévus précédemment.