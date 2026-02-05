Gen Digital revoit à la hausse ses prévisions de recettes annuelles en raison de la forte demande de logiciels de sécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Zaheer Kachwala

Le fournisseur de logiciels antivirus Gen Digital GEN.O a relevé jeudi ses prévisions de revenus annuels pour un troisième trimestre consécutif, signalant une forte demande pour ses services de sécurité numérique.

L'augmentation du nombre de piratages informatiques a incité les consommateurs et les entreprises à investir massivement dans la protection de leur infrastructure numérique, ce qui a profité à des entreprises telles que Gen Digital, qui fournit des services de protection contre les virus, les logiciels malveillants et l'usurpation d'identité.

L'essor de l'intelligence artificielle a ouvert de nouvelles voies aux attaques numériques, incitant les entreprises et les particuliers à investir dans une protection basée sur l'IA.

Gen Digital a racheté la société fintech MoneyLion dans le cadre d'une transaction d'un milliard de dollars en 2024 afin de renforcer ses offres de crédit à la consommation et d'accroître sa part de marché.

"Nous allons protéger les utilisateurs et les agents, et le développement de solutions d'IA pour tous ces aspects est extrêmement important, et nous n'allons pas seulement protéger votre appareil et vos données, nous allons également vous permettre de surveiller, protéger, gérer et développer toutes vos dimensions financières", a déclaré Vincent Pilette, directeur général de Gen Digital, à Reuters.

Gen Digital possède des marques d'antivirus bien connues, notamment Avast, Avira, AVG et Norton.

La société a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 entre 4,96 et 4,98 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 4,92 à 4,97 milliards de dollars.

Elle prévoit un bénéfice par action pour l'ensemble de l'exercice compris entre 2,54 et 2,56 dollars, contre 2,51 et 2,56 dollars précédemment.

La société prévoit un chiffre d'affaires de 1,24 à 1,26 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, contre des estimations de 1,24 milliard de dollars selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est élevé à 1,24 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,23 milliard de dollars.