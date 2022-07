Gemway Assets met le cap sur l’Espagne

(NEWSManagers.com) - Gemway Assets va s’ouvrir à l’Espagne, a annoncé son directeur général et fondateur, Michel Audeban, à l’occasion d’une soirée pour les dix ans de la société de gestion spécialiste des marchés émergents. La boutique passera par un third party marketer, Altment Capital Partners, et ciblera la clientèle wholesale.

Gemway couvre par ailleurs l’Italie. Pour cela, la société peut compter sur son commercial, Stefano Franchi, arrivé en 2020. Elle a aussi des clients en Suisse, en Belgique et en Israël. La moitié de ses actifs vient de l’étranger, a indiqué Michel Audeban.

Dix ans après sa création, Gemway Assets gère 1,3 milliard d’euros dans quatre fonds uniquement sur les émergents. « Au départ, nous voulions atteindre le milliard d’euros en trois ans. Nous n’avons pas tenu cet objectif mais nous sommes contents. Nous avons une équipe soudée et engagée », a déclaré Michel Audeban, qui est revenu sur « cette idée folle de créer une société de gestion sur un micro-segment dont personne ne voulait ». La société réunit aussi 12 personnes et 7 millions de fonds propres.

Gemway compte aussi pousser son premier fonds obligataire, GemBond, lancé fin 2021 et géré par Guillaume Riteau, spécialiste de la dette émergente.