GEFIP : arrivée de Delphine Laloum comme associée

(AOF) - La société de gestion indépendante GEFIP annonce l’arrivée de Delphine Laloum en tant qu’associée, pour renforcer son expertise en investissements obligataires et allocation multi-actifs. Forte de plus de vingt ans d’expérience chez Natixis, Rothschild & Cie et Ellipsis AM, elle, qui restait sur une expérience entrepreneuriale dans le domaine du développement durable, puis la gestion des fonds Crédit et High Yield d'Ellipsis AM (groupe Kepler), mettra son savoir-faire au service de la construction de portefeuilles et de l’accompagnement patrimonial des clients.

Delphine Laloum débute sa carrière en 2002 chez ADI en tant qu'analyste financière. Elle rejoint ensuite IXIS CIB (devenu Natixis CIB), où elle occupe différentes fonctions de trading sur obligations convertibles, dérivés actions et High Yield européen. En 2013, elle intègre la société de gestion de Rothschild & Cie, où elle crée et développe avec succès une gamme de fonds High Yield européens.