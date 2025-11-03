Geely envisage d'utiliser l'ancienne usine de SAIC-GM en Chine pour fabriquer des véhicules à énergie propre, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails, plus de contexte)

Legroupe chinois GeelyHolding Group GEELY.UL utilisera une usine appartenant autrefois à SAIC Motor 600104.SS et à son partenaire américain General Motors GM.N dans la ville de Shenyang, dans le nord-est du pays, pourproduire des véhicules à énergie propre, a déclaré une personne ayant une connaissance directedu projet.

Le constructeur automobile chinois a eu des entretiens avec plusieurs parties pour étudier la faisabilité du projet au cours des derniers mois, a indiqué cette personne. Aucune décision définitive n'a été prise quant aux modèles ou aux marques qui seront fabriqués dans l'usine, a-t-on ajouté.

La personne a refusé d'être nommée car elle n'était pas autorisée à parler aux médias.

Geely a refusé de commenter la proposition. GM et SAIC n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'usine Norsom de Shenyang, l'une des usines chinoises de GM détenues à parts égales avec SAIC, avait une capacité annuelle de 500 000 véhicules et était utilisée pour fabriquer les monospaces Buick GL8 et le SUV Chevrolet Tracker pour le marché chinois. GM et SAIC ont fermé l'usine en février après que les ventes des marques Chevrolet, Buick et Cadillac du constructeur automobile américain se soient effondrées en Chine - à 500 000 unités en 2024 par rapport à un pic de 2 millions d'unités en 2017.

La décision de Geely souligne sa stratégie consistant à utiliser les installations de production automobile existantes plutôt que de construire de nouvelles usines. En juin, le président Eric Li a mis en garde contre une " grave surcapacité " dans l'industrie automobile mondiale.

Lundi, Geely a également finalisé un accord portant sur l'utilisation de l'usine de Renault au Brésil pour produire des voitures de marque Geely destinées à être vendues sur le plus grand marché d'Amérique latine.

Les ventes de Geely ont augmenté cette année et le groupe a pris des parts de marché à son rival national BYD. Les ventes totales de véhicules du groupe au cours des neuf mois précédant la fin du mois de septembre ont augmenté de 29 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,95 millions d'unités, les ventes de ses modèles à énergie propre compétitifs en termes de coûts, notamment les véhicules purement électriques, les hybrides rechargeables et les véhicules fonctionnant au méthanol, ayant fait un bond de 68 %.

La branche cotée en bourse de Geely, qui comprend les marques Geely, Zeekr et Lynk & Co, a vu sa part du marché intérieur passer à 11 % au cours des neuf premiers mois, contre 7,6 % il y a un an, tandis que celle de BYD a chuté de 15,8 % à 14,9 %.

Le média chinois LatePost a rapporté pour la première fois lundi le projet de Geely d'utiliser l'usine de Shenyang.