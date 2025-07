Gecina: un emprunt obligataire vert largement sursouscrit information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 15:33









(Zonebourse.com) - Plus de trois ans après sa dernière émission obligataire, Gecina indique avoir placé avec succès un emprunt obligataire vert d'un montant nominal de 500 millions d'euros et d'une maturité de 10 ans, une opération sursouscrite jusqu'à sept fois.



Le spread de l'émission ressort à 85 points de base, pour un coupon annuel de 3,375%, proche de ceux de l'OAT. Compte tenu de la solidité du profil de couverture du groupe, la composante taux de la nouvelle émission obligataire a été intégralement variabilisée.



Parallèlement, afin d'anticiper les échéances à venir et allonger le profil d'échéance de dette, Gecina a lancé une offre de rachat sur deux de ses souches obligataires existantes d'une maturité moyenne résiduelle d'environ deux ans.



Le groupe immobilier réinvestira la prime de rachat sous le pair des souches obligataires dans des instruments financiers permettant de maintenir le profil de couverture actuellement en place et l'impact sur le coût de la dette 2025-2028.





