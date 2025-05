Gecina s'offre un ensemble de bureaux pour 435 millions d'euros dans le centre de Paris

- Evolution de l’actif net réévalué ou ANR, de 142,8 €, donnée-clé à comparer au cours de Bourse, et du taux d’occupation des immeubles (94,3%), indicateur du marché immobilier ;

- Impact positif de l’indexation des loyers sur l’inflation et réversion locative élevée (10 % sur les bureaux et 12 % sur les logements) ;

- Qualité du portefeuille de bureaux, à 85 % dans Paris (70 %), Neuilly, Levallois, Boulogne-Billancourt et Issy ;

- totalité de la dette transformée en emprunts « verts » et rémunérations de long terme liées à la réduction de la facture énergétique des bâtiments ;

- via l’industrialisation des solutions bas-carbone, le recours aux énergies renouvelables et les rénovations du parc existant,

- 2024, vs 2019, : recul de 60 % des émissions carbone et de 31 % de la consommation d’énergie,

- écosystème d’’innovation autour de la ville durable et des technologies immobilières (fonds dédiés, start-up, fournisseurs innovants...) avec plateforme de distribution ;

- rotation du portefeuille via les cessions d’actifs matures, tel le projet du portefeuille de logements étudiants d’une part, le lancement de 3 grands projets livrables en 2027 (500 M€ d’investissements, 60 à 70 M€ de loyers annuels attendus),

- économies de coûts dans les relations fournisseurs et les frais de structure,

- enrichissement des offres « opérées » dans le résidentiel (appartement clés en main) et le bureau (Yourplace), délivrant une rentabilité surperformante ,

- Capital ouvert (Ivanhoé Cambridge en détenant 15,1%, Predica 13,6 % et Norges Bank 9,3 %), Philippe Brassac présidant le conseil de 12 administrateurs, Beñat Ortega étant directeur général.

- Ambition : capitaliser sur la centralité et la rareté des actifs parisiens, la haute qualité servicielle adaptée à l'évolution des usages et l'expérience pionnière en innovation durable ;

- Patrimoine de 17,1 Mds€, à 79 % dans les bureaux (dont 52 % à Paris), 17 % dans le résidentiel traditionnel ou étudiant et le reste dans les hôtels ;

- Quatrième foncière européenne, 1ère foncière européenne de bureaux, 1er acteur intégré de résidences étudiantes et 1er parc résidentiel privé parisien ;

AOF - EN SAVOIR PLUS

La société foncière explique que cette acquisition s'inscrit dans sa stratégie visant à redéployer le produit des cessions d'actifs matures (2 milliards d'euros issus des cessions réalisées en 2023-2024 à un rendement moyen de 2,9 %) sur des opportunités à plus haut rendement (pipeline de développement, acquisition d'actifs à repositionner). Elle lui permet également de consolider sa présence dans le quartier central des affaires de Paris.

(AOF) - Gecina a signé une promesse portant sur l'acquisition d’un ensemble de bureaux de 32 200 mètres carrés au cœur du quartier central des affaires de Paris pour 435 millions d'euros. L'acquisition sera relutive pour le résultat net récurrent après l'achèvement des travaux de rénovation et la relocation complète de l’actif, le ratio LTV du groupe (l’équivalent du taux d’endettement) devrait rester globalement stable d'ici fin 2025 par rapport à fin 2024. L’actif est localisé à 120 mètres du pôle de transport de la gare Saint-Lazare.

