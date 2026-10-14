Gecina-Revenus locatifs à +1,7% au T3, objectifs annuels confirmés

Gecina GFCP.PA a fait état mercredi d'une croissance de 1,7% à périmètre constant des revenus locatifs au troisième trimestre de son exercice et a confirmé ses objectifs annuels.

Affichant un taux d'occupation à 94%, la foncière française cite une dynamique locative "soutenue" et anticipe en 2026 un résultat récurrent net part du groupe entre 6,70 et 6,75 euros par action.

(Rédigé par Etienne Breban)