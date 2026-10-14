 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gecina-Revenus locatifs à +1,7% au T3, objectifs annuels confirmés
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 17:55

Ajouter Boursorama à vos sources

Gecina GFCP.PA a fait état mercredi d'une croissance de 1,7% à périmètre constant des revenus locatifs au troisième trimestre de son exercice et a confirmé ses objectifs annuels.

Affichant un taux d'occupation à 94%, la foncière française cite une dynamique locative "soutenue" et anticipe en 2026 un résultat récurrent net part du groupe entre 6,70 et 6,75 euros par action.

(Rédigé par Etienne Breban)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

GECINA
62,700 EUR Euronext Paris -0,63%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
EUTELSAT
1,689 +23,33%
CAC 40
7 873,11 +0,58%
Pétrole Brent
106,31 +0,02%
HAFFNER ENERGY
0,748 -2,86%
SOITEC
140,7 -3,17%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank