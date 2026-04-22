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Gecina-Revenus locatifs +2,3% au T1, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 18:00

Gecina GFCP.PA a fait état mercredi d'une hausse de 2,3% à périmètre constant de ses revenus locatifs du premier trimestre, qui s'établissent à 176 millions d'euros, la foncière française citant la réversion locative et la consolidation de l’occupation.

"Plusieurs discussions sont en cours sur l’ensemble de nos projets en développement, des actifs prime, centraux et offrant une large gamme de services, qui viendront soutenir la croissance future de notre résultat", a déclaré le directeur général Beñat Ortega dans un communiqué.

Le groupe a confirmé sa prévision pour 2026 et vise toujours un résultat récurrent net (part du groupe) par action compris dans une fourchette de 6,70 à 6,75 euros.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

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