Gecina: relèvement de l'objectif de RRN annuel information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 08:00

(CercleFinance.com) - A l'occasion de ses semestriels, le groupe immobilier Gecina indique revoir en hausse son objectif de croissance du résultat récurrent net (RRN) 2023, maintenant attendu entre 5,9 et six euros par action (et non plus de 5,8 à 5,9 euros), soit une croissance de +6 à +8%.



Sur le premier semestre, son RRN part du groupe a augmenté de 7,5%, à 2,93 euros par action, avec une croissance des revenus locatifs à périmètre constant de 6,9% grâce à une amélioration de l'occupation (+1,6%), l'indexation (+4,2%) et la réversion locative (+1,1%).



'Dans un contexte incertain, nous avons décidé d'optimiser et accélérer la stratégie dynamique d'allocation de capital', précise le directeur général Beñat Ortega, qui pointe la cession d'un milliard d'euros d'actifs immobiliers matures au cours du semestre.