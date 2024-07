Gecina réaffirme ses objectifs annuels

Du fait de la forte hausse des coûts de construction, la FPI estime qu'une opération autorisée sur six n'est finalement pas réalisée pour des raisons économiques.

Les réservations dégringolent elles aussi du fait de l'effondrement des ventes en bloc aux bailleurs sociaux et aux investisseurs institutionnels. Avec la hausse des taux d'intérêt, les investisseurs institutionnels renégocient ou stoppent les opérations. Les primo-accédants sont pénalisés par la hausse des taux et le durcissement du dispositif Pinel rebute certains investisseurs privés.

Selon les données de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), les chiffres du troisième trimestre 2022 continuent à être alarmants. Les mises en vente de logements collectifs neufs ont chuté de 12,4 % sur un an, à 19.006 unités. Sur les neuf premiers mois de 2022, la baisse atteint 10,2 %, à 72.670 unités.

- Après une hausse de 6,2 % des loyers au 1 er trimestre, objectif 2024 relevé d’une hausse de 5,5 à 6,5 % du résultat net par action entre 6,35 € et 6,40 € ;

- Exécution des livraisons des projets Mondo, Capucine, Dareau et Porte sud et des lancements de 3 projets livrables en 2027, pour un investissement de 500 M€ ;

- Evolution de l’actif net réévalué ou ANR, de 143,6 €, donnée-clé à comparer au cours de Bourse, et du taux d’occupation des immeubles (94 % ), indicateur du marché immobilier ;

- Endettement maîtrisé, noté A–, avec un ratio de dette LTV de 34 % malgré le repli de la valeur du patrimoine, une couverture à 92 % de la dette jusqu’à 2028 et 4,1 Mds€ de liquidités nettes.

- Impact positif de l’indexation des loyers sur l’inflation et réversion locative élevée;

- Pipeline fourni de 2,8 Mds€, intégralement loué, à 91 % dans Paris, son croissant ouest et La Défense et relutif jusqu’en 2028 ;

- Qualité du portefeuille de bureaux, à 85 % dans Paris (70 %), Neuilly, Levallois, Boulogne-Billancourt et Issy ;

- totalité de la dette transformée en emprunts « verts » et rémunérations de long terme liées à la réduction de la facture énergétique des bâtiments ;

- via l’industrialisation des solutions bas-carbone, le recours aux énergies renouvelables et les rénovations du parc existant,

- avec objectif intermédiaire 2025 : recul, vs 2019, de 55 % des émissions carbone et de 28 % de la consommation d’énergie,

- opportunisme dans les allocations de capital -renforcement des liquidités via les cessions (1,3 Md€ en 2023)et les levées, pour 1,7 Md€, de nouveaux financements en 2023 ;

- écosystème d’’innovation autour de la ville durable et des technologies immobilières (fonds d'innovation, start-up, fournisseurs innovants...) avec plateforme de distribution YouFirst,

- enrichissement de l’offre dans le résidentiel, au départ axée vers les étudiants et les jeunes travailleurs, aujourd’hui élargie aux familles, locataires de bureaux…,

- Capital ouvert (Ivanhoé Cambridge en détenant 15,1%, Predica 13,6 % et Norges Bank 9,3 %), Jérôme Brunel présidant le conseil d'administration de 12 membres et Beñat Ortega étant directeur général.

- Ambition : capitaliser sur la centralité et la rareté des actifs parisiens, la haute qualité servicielle adaptée à l'évolution des usages et l'expérience pionnière en innovation durable ;

- Patrimoine de 17,1 Mds€, à 79 % dans les bureaux (dont 52% à Paris), 17 % dans le résidentiel traditionnel ou étudiant et le reste dans les hôtels ;

- Quatrième foncière européenne, 1ère foncière européenne de bureaux, 1er acteur intégré de résidences étudiantes et 1er parc résidentiel privé parisien ;

"Alors que la valorisation de notre patrimoine se stabilise sur ce premier semestre, que nous gagnons en visibilité et que les marchés locatifs des zones centrales sont favorables, notre bilan nous permet de lancer le développement de 2 opérations majeures, à Paris (Gamma) et à Neuilly (Carreau de Neuilly), qui nourriront la surperformance du groupe à terme", a déclaré Beñat Ortega, directeur général.

Gecina a enregistré des loyers bruts en hausse de 6,3% à périmètre constant grâce à l'indexation (+5,4%) et la réversion locative (+1,2%). Ils se sont élevés à 343,1 millions d'euros. Le taux d'occupation financier moyen du groupe s'établit à 94,1%, en hausse de 20 points de base sur 12 mois.

(AOF) - Gecina a confirmé ses objectifs 2024 lors de la publication de ses résultats du premier trimestre. La société immobilière anticipe un résultat récurrent net part du groupe entre 6,35 euros et 6,40 euros par action, en hausse de 5,5% à 6,5%. Sur la première partie de 2024, le résultat récurrent net part du groupe a progressé de 8,6% à 235,1 millions d’euros, soit 3,2 euros par action, en progression de 8,4%.

