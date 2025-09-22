Gecina nomme Caroline Level-Cottard Directrice Exécutive Résidentiel

Gecina SA GFCP.PA :
* NOMME CAROLINE LEVEL-COTTARD DIRECTRICE EXÉCUTIVE RÉSIDENTIEL À COMPTER DU 1ER OCTOBRE
Texte original [https://tinyurl.com/5ffhtvxj] Pour plus de détails, cliquez sur GFCP.PA
(Rédaction de Gdansk)
Gecina SA GFCP.PA :
* NOMME CAROLINE LEVEL-COTTARD DIRECTRICE EXÉCUTIVE RÉSIDENTIEL À COMPTER DU 1ER OCTOBRE
Texte original [https://tinyurl.com/5ffhtvxj] Pour plus de détails, cliquez sur GFCP.PA
(Rédaction de Gdansk)
|83,6000 EUR
|Euronext Paris
|-1,18%
La Bourse de Paris a terminé en légère baisse lundi, dans une séance sans publication macroéconomique majeure, l'effet positif de la baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) la semaine dernière se dissipant. L'indice vedette de la Bourse de Paris, ... Lire la suite
La version américaine de TikTok, qui va devenir indépendante de sa maison mère ByteDance, utilisera une copie de l'algorithme actuel de la plateforme, dont les données seront inaccessibles au groupe chinois et gérées par la société américaine Oracle, a indiqué ... Lire la suite
Comme les années précédentes, la chaleur a contribué à la mort de dizaines de milliers de personnes en Europe lors de l'été 2024, conclut une étude publiée lundi, alors que le continent enchaîne les étés torrides sur fond de réchauffement climatique. "L'Europe ... Lire la suite
Plus d'une cinquantaine de mairies dirigées par la gauche ont hissé le drapeau palestinien au fronton de leur mairie lundi, jour choisi par Emmanuel Macron pour reconnaître officiellement l'Etat de Palestine, un pavoisement auquel s'est fermement opposé le ministre ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer