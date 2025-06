Gecina: le titre s'illustre après une note de Deutsche Bank information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 11:41









(CercleFinance.com) - L'action Gecina gagne plus de 2% lundi à la Bourse de Paris, soutenue par un relèvement de recommandation de Deutsche Bank qui en fait l'une de ses valeurs préférées au sein du secteur européen de l'immobilier.



L'intermédiaire est passé à 'acheter' contre 'conserver' sur le titre de la société foncière avec un objectif de cours relevé à 109 euros contre 95 euros précédemment.



Vers 11h20, le titre prenait 2,5%, enregistrant ainsi la sixième meilleure performance du jour sur l'indice SBF 120, qui perdait 0,1% au même moment.



Deutsche Bank estime dans une étude sectorielle que l'économie s'améliore, mais que le segment de l'immobilier commercial semble davantage en profiter que le résidentiel.



Si le contexte reste incertain en raison des tensions commerciales et géopolitiques, Deutsche Bank se montre plus optimiste sur la conjoncture, soulignant notamment que le plan de relance budgétaire en Allemagne devrait soutenir la croissance.



En dépit de la remontée des taux d'intérêt à long terme, l'immobilier commercial (bureaux, entrepôts, commerces) devrait particulièrement tirer parti de cet environnement, ce qui le conduit à renforcer son exposition au compartiment.



Ses valeurs préférées au sein du secteur ('top picks') sont MRL, Gecina et WDP.





