Gecina: l'action monte, parmi les préférées de Deutsche Bank

(CercleFinance.com) - L'action Gecina signe l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 mercredi à la Bourse de Paris, Deutsche Bank considérant le titre comme l'une de ses valeurs préférées au sein du secteur européen de l'immobilier.



Vers 15h30, Gecina grimpait de 2,3%, alors qu'au même moment, le SBF progressait de 0,6%. L'action s'adjuge pas loin de 4% depuis le début de l'année.



Deutsche Bank, qui fait de la foncière française l'une de ses valeurs préférées du secteur aux côtés de Klépierre, Merlin, Vonovia et Instone, renouvelle sa recommandation d'achat sur le titre, mais avec un objectif de cours ramené de 120 à 110 euros.



Le bureau d'études déclare en effet s'attendre à une nouvelle année difficile pour le secteur en 2024, tout particulièrement au premier semestre du fait de l'impact des récentes hausses de taux d'intérêt.





