Gecina: hausse de plus de 6% du RRNPG au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 18:31









(Zonebourse.com) - Gecina annonce que son résultat récurrent net part du groupe a progressé de 6,4 % au premier semestre 2025, atteignant 3,38 euros par action, porté par la hausse des loyers (+4,9 %) et un taux d'occupation en amélioration. Le groupe relève sa prévision 2025 dans le haut de la fourchette, entre 6,65 et 6,70 euros par action, après 6,42 euros en 2024.



La performance est tirée par la forte dynamique locative sur les bureaux, avec 94 600 m² loués ou renouvelés dès le premier semestre, ainsi qu'une réversion de +29 % à Paris QCA. Le résidentiel progresse également, avec près de 700 baux signés, une hausse de +14 % des loyers à Paris et un taux d'occupation revenu à 93,1 %.



Côté portefeuille, Gecina a réalisé 1,3 milliard d'euros d'arbitrages stratégiques : cession de logements étudiants et acquisition d'un immeuble de bureaux dans le QCA parisien. L'ANR EPRA NTA (soit l'Actif Net Réévalué) ressort en hausse à 144,3 euros par action et la dette reste maîtrisée avec un LTV (le ration d'endettement loan to value) à 33,6 %.





Valeurs associées GECINA 88,9000 EUR Euronext Paris -0,56%