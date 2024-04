Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Gecina: hausse de plus de 4% des loyers bruts trimestriels information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Gecina affiche des loyers bruts en hausse de 4,3% à 173,8 millions d'euros au titre du premier trimestre 2024, dont une progression de 6,2% à périmètre constant grâce à l'indexation (+5,2%) et à la réversion locative (+1,2%).



Le groupe foncier revendique notamment une réversion locative capturée significative sur la période (+16% au global sur le bureau), principalement captée au coeur de Paris, ainsi qu'un taux d'occupation globalement stable à 94,3%.



Gecina continue d'anticiper un résultat récurrent net part du groupe entre 6,35 et 6,40 euros par action en 2024, soit une hausse de +5,5 à +6,5%, des perspectives 'soutenues par un bilan solide ainsi qu'une dynamique favorable sur les marchés locatifs'.





Valeurs associées GECINA Euronext Paris -0.80%