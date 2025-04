Gecina : hausse de 3,3% des revenus locatifs trimestriels à périmètre constant

AOF - EN SAVOIR PLUS

Cette année, Gecina prévoit toujours un résultat récurrent net part du groupe entre 6,60 euros et 6,70 euros par action, en croissance de 2,8% à 4,4%.

(AOF) - Gecina a enregistré des revenus locatifs en hausse de 3,6% à 180 millions d'euros à périmètre courant, sous l'effet d'une croissance des revenus locatifs à périmètre constant (+3,3%). Cette dernière a été " portée par l'indexation (+4,2%) et la réversion locative (+0,1%) captée sur les nouveaux baux ou les renouvellements, en particulier dans les zones centrales, y compris l'impact des offres d'immobilier opéré et serviciel sur nos deux classes d'actifs " a précisé le groupe immobilier.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.