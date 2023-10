Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gecina: en tête des foncières européennes selon le GRESB information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 13:52









(CercleFinance.com) - Gecina indique se positionner au premier rang sur 100 foncières cotées en Europe dans le classement du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), avec une note globale de 96/100 et de 100/100 pour les activités de développement.



La société a amélioré son score global de deux points par rapport à 2022, avec une progression nette sur les critères de la gestion de l'eau, de la gestion des risques et des émissions de gaz à effet de serre (baisse de 10% des émissions enregistrée en 2022).



'Cette notation conforte le leadership du groupe sur les sujets de développement durable, comme en témoignent également les scores obtenus dans les classements MSCI, ISS-ESG et Sustainalytics', affirme Gecina.





