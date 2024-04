Gecina confirme ses objectifs annuels

(AOF) - Au premier trimestre, Gecina a enregistré des loyers bruts en hausse de 6,2% à périmètre constant grâce à l’indexation (+5,2%) et la réversion locative (+1,2%). Ils se sont élevés à 173,8 millions d’euros. A fin mars 2024, le taux d’occupation financier moyen du patrimoine de Gecina reste globalement stable à 94,3%, légèrement en-deçà du niveau à fin mars 2023, mais légèrement au-dessus du taux à fin 2023.

Le groupe ambitionne de pouvoir lancer 3 projets de restructurations emblématiques au cœur des zones les plus centrales (Paris et Neuilly) au cours des 12 prochains mois, qui augmenteront le potentiel de croissance du cashflow et exploiteront une réserve de création de valeur. Ces projets représentent près de 500 millions d'euros d'investissements à réaliser pour un potentiel locatif net supplémentaire à terme de 35 millions d'euros à 40 millions d'euros.

Cette année, le résultat récurrent net part du groupe est anticipé entre 6,35 euros et 6,40 euros par action, en hausse de 5,5 % à 6,5 %.

Gecina proposera un dividende de 5,3 euros par action au titre de 2023.

