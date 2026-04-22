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Gecina confirme guidance 2026, RRN attendu à 6,70-6,75 € par action
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 17:49

* Gecina confirme guidance 2026, résultat récurrent net (part du Groupe) attendu à 6,70-6,75 € par action. * Revenus locatifs T1 2026 à 176 M€, croissance de 2,3 % à périmètre constant, tirée par réversion locative et consolidation de l’occupation. * Commercialisation soutenue avec 23 000 m² loués sur bureaux, représentant 18 M€ de loyers annuels sécurisés, réversion moyenne de 18 %. * Rotation d’actifs utilisée pour financer pipeline sans dette supplémentaire, avec 199 M€ de cessions finalisées, rendement 3,5 %. * Capex 2026 de 265 M€ sur projets en développement, rendement attendu au-dessus de 10 % sur capex investis. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Gecina SA published the original content used to generate this news brief on April 22, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://www.publicnow.com/view/0B60A12860BE9662A14366369FFB08C54F878643/37161

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