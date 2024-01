GECI INTERNATIONAL : Résultats Semestriels Groupe GECI International 2023/2024

RÉSULTATS DU 1 ER SEMESTRE 2023-24

Un chiffre d'affaires [1] semestriel en croissance de + 18,0 %

Un résultat opérationnel courant à l'équilibre

Le Conseil d'Administration réuni le 29 janvier 2024 a examiné et arrêté les comptes semestriels clos au 30 septembre 2023.

En M€ 2023-24 2022-23 Évolution 2022-23 (6 mois) (6 mois) en M€ en % (12 mois) Chiffre d'affaires 11,57 9,80 + 1,8 + 18 % 20,57 Résultat opérationnel courant (0,06) (0,28) + 0,2 + 79 % (0,26) Résultat courant avant impôt (0,09) (0,37) + 0,3 + 75 % (0,59) Résultat net consolidé (0,26) (0,35) + 0,1 + 25 % (0,73) Résultat net part du Groupe (0,25) (0,34) + 0,1 + 26 % (0,75) Capitaux propres part du Groupe 2,70 2,62 + 0,1 + 3 % 2,84 Endettement financier net 6,54 6,60 - 0,1 - 1 % 6,66

FAITS MARQUANTS DU SEMESTRE

Au cours du premier semestre 2023-24, le Groupe GECI International (la « Société ») a enregistré une croissance soutenue de ses activités avec un chiffre d'affaires consolidé en progression de + 18,0 % par rapport au premier semestre de l'exercice précédent.

Cette dynamique de croissance organique a été portée par le développement des activités de télécoms, encouragé par la livraison de contrats majeurs au Brésil, et par la solidité des activités d'informatique financière et de Calcul Haute Performance (HPC). Ces évolutions favorables ont permis de largement compenser la contraction des activités d'infogérance.

La rentabilité de la Société a poursuivi son redressement au cours du semestre. Avec une dynamique commerciale soutenue, une organisation agile et des coûts maîtrisés malgré un contexte inflationniste, la Société a enregistré au premier semestre 2023-24 un résultat opérationnel courant à l'équilibre.

Enfin, le financement par l'émission d'ORNAN (Obligation Remboursable en Numéraire et/ou Actions Nouvelles) a permis de faire face aux besoins de trésorerie de l'entreprise à court et moyen termes et de poursuivre le renforcement de sa structure financière.

RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE

Le chiffre d'affaires semestriel de la Société au 30 septembre 2023 s'établit à 11,6 millions d'euros, en croissance de +18,0% par rapport au premier semestre 2022-23 (+18,7% à taux de change constant) et se répartit entre le Digital à 44,9 % et la Technologie à 55,1 % avec l'International qui représente 40,8 % de l'activité.

Le résultat opérationnel courant (ROC) ressort pratiquement à l'équilibre, soit (0,06) million d'euros, contre (0,28) million d'euros au premier semestre de l'exercice précédent. La bonne tenue de la marge brute (en valeur) dans un contexte de forte croissance et la baisse continue des frais généraux (- 8 % sur le semestre) contribuent à cette amélioration de la rentabilité opérationnelle.

Les deux secteurs d'activité, Digital et Technologie, enregistrent des résultats encourageants sur le semestre. Le ROC du pôle Digital est proche de l'équilibre à (0,1) million d'euros, stable par rapport au premier semestre de l'exercice précédent grâce à la bonne maîtrise des charges opérationnelles. Le ROC du pôle Technologie est positif de 0,4 million d'euros (+0,5 million d'euros par rapport au premier semestre de l'exercice précédent), porté par la bonne orientation des activités.

En millions d'euros S1 2023-24 S1 2022-23 Digital Technologie Holding sept-23 Digital Technologie Holding sept-22 Chiffre d'affaires 5,19 6,38 11,57 5,49 3,86 9,80 ROC (0,10) 0,40 (0,36) (0,06) (0,10) (0,08) (0,09) (0,28) % du chiffre d'affaires (2,0)% 6,2% - (0,5)% (1,7)% (2,1)% - (2,8)%

Après notamment prise en compte de charges financières nettes stables et d'une charge d'impôt en augmentation (+0,2 million d'euros), le résultat net part du Groupe s'établit à (0,25) million d'euros au 30 septembre 2023 contre (0,34) million d'euros au 30 septembre 2022.

STRUCTURE FINANCIÈRE

Après prise en compte du résultat semestriel, les capitaux propres part du Groupe au 30 septembre 2023 sont positifs de 2,7 millions d'euros, contre 2,8 millions d'euros au 31 mars 2023. Ils comprennent pour un montant total de 0,15 million d'euros les augmentations de capital intervenues à travers la conversion de 15 ORNAN [2] issues du tirage du 21 décembre 2022. Ce financement a également permis un remboursement partiel de l'endettement.

L'endettement financier net s'élève ainsi à fin septembre 2023 à 6,5 millions d'euros, en diminution de 0,12 million d'euros par rapport au 31 mars 2023 (6,7 millions d'euros). Il inclut des dettes financières pour un montant de 0,64 million d'euros (y compris les découverts), l'avance du factoring de 1,66 million d'euros, les dettes ORNAN et OCA pour 0,42 million d'euros, le retraitement des loyers pour 0,63 million d'euros, les dettes liées à l'acquisition du Groupe Eolen pour 3,45 millions d'euros (put et crédit-vendeur), un compte courant d'associé de 0,14 million d'euros et une trésorerie de 0,39 million d'euros.

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

Regroupement des actions GECI International

Comme indiqué dans ses communiqués de presse en date du 15 novembre 2023 et du 8 janvier 2024, la Société a procédé à une opération de regroupement de ses actions par échange d'une (1) action nouvelle d'une valeur nominale de 1 euro à émettre pour dix mille (10.000) actions anciennes de 0,0001 euro de valeur nominale à regrouper. Cette opération a pris effet le 5 janvier 2024.

L'objectif de ce regroupement est de diminuer le nombre de titres de la Société en circulation, source de volatilité et de difficultés de gestion, et de redonner une dynamique à la vie boursière de la Société.

A l'issue de l'opération de regroupement, le capital social de la Société s'élève désormais à 465 477,00 euros divisé en 465 477 actions ordinaires de 1 euro de valeur nominale chacune.

La Société rappelle que la période de suspension des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital a pris fin le 6 janvier 2024.

PERSPECTIVES

La croissance du chiffre d'affaires, le renforcement continu de la situation financière et l'amélioration attendue de la rentabilité confortent le Groupe dans la pertinence de la stratégie mise en œuvre et dans sa capacité à poursuivre une croissance durable.

Dans une conjoncture disruptive portée par les nouveaux défis de la transformation numérique, écologique et énergétique des organisations et entreprises, la Société poursuit sa stratégie d'innovation et de redéploiement sur des marchés en forte croissance, notamment dans le domaine du HPC où les perspectives, autour du Big Data, du Cloud et de l'Intelligence Artificielle, sont considérables.

La Société élargit parallèlement ses alliances technologiques et partenariats commerciaux notamment en France et au Brésil, pour renforcer ses activités en informatique et télécoms.

Ces alliances visent également à favoriser la commercialisation d'une offre de solutions intelligentes à fort potentiel pour le marché de la smart city (villes intelligentes et systèmes associés tels systèmes de trafic, éclairage public, parkings, résidences, internet des objets…).

Avec l'esprit d'innovation qui le caractérise depuis sa création, sa maîtrise des projets complexes, sa capacité à dynamiser de nouvelles technologies, la Société ambitionne de poursuivre une croissance rentable.

Le rapport financier semestriel est disponible sur le site Internet de la société ( www.geci.net ).

Chiffre d'affaires annuels 2023-24, le 15 mai 2024 après bourse.

A PROPOS DE GECI INTERNATIONAL

“Smart Solutions for a Smart World”

GECI International est un Groupe spécialisé dans la Technologie et le Digital. Depuis son origine en 1980, le Groupe innove pour concevoir et développer des solutions, produits et services intelligents pour les secteurs de la Recherche, de l'Industrie et des Services.

Fort de son savoir-faire reconnu, de son écosystème de partenariats technologiques, de ses alliances commerciales et de ses compétences hautement qualifiées à l'échelle mondiale, GECI International se positionne, avec agilité, sur toute la chaine de valeur - conseil et expertise, développement et intégration, infogérance et formation - pour accompagner les entreprises et organisations dans leur recherche de stratégie compétitive.

GECI International déploie également une nouvelle dynamique entrepreneuriale avec le développement de nouvelles offres intelligentes et technologiques dans les domaines des « smart city » et du monde des transports.

GECI International est coté sur le marché Euronext Growth Paris. Code ISIN (action) : FR001400M1R1 – ALGEC.

[1] après ajustement par suite des remontées d'éléments financiers des filiales. Par rapport au chiffre d'affaires communiqué le 14 novembre 2023, le chiffre d'affaires a été notamment ajusté pour le Brésil de + 0,02 million d'euros. Le chiffre d'affaires du Brésil de 4,72 millions d'euros tient compte d'un effet de change négatif pour un montant de 0,07 million d'euros, soit 0,6 % du chiffre d'affaires total, compte tenu de la réévaluation du real brésilien face à l'euro au cours du semestre.

[2] Sur autorisation de l'Assemblée générale extraordinaire du 12 novembre 2020, le Groupe a mis en œuvre le même jour un financement portant sur un montant nominal net total pouvant aller jusqu'à 9,3 millions d'euros par émission d'un nombre maximal de 1 000 ORNAN réservées à YA II PN, Ltd. Durant le semestre, le Groupe a procédé à la conversion de 15 ORNAN, qui a donné lieu à la création de 200 000 000 actions nouvelles. Il restait à la date de clôture, 15 ORNAN, qui ont été converties intégralement durant le mois d'octobre 2023 avec la création de 975 000 000 actions nouvelles.

Par ailleurs, sur autorisation de l'Assemblée Générale Mixte du 29 septembre 2022, la Société a mis en œuvre le 12 mai 2023 un financement portant sur un montant nominal net total pouvant aller jusqu'à 9,3 millions d'euros par émission d'un nombre maximal de 1 000 ORNAN réservées à YA II PN, Ltd. Durant le semestre, la Société a procédé à un tirage de 25 ORNAN le 25 juin 2023. Sur ces 25 ORNAN tirées, 11 ont été converties en novembre 2023 et ont fait l'objet de la création de 1 100 000 000 actions nouvelles, tandis que 14 ont été converties en janvier 2024 après regroupement des actions, et ont fait l'objet de création de 115 641 actions. Il restait à la date de clôture 975 ORNAN (non tirées), représentant une enveloppe de 9,75 millions d'euros brut.